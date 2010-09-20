Эксперты: На подсолнечное масло в России скоро вырастут цены

Эксперты прогнозируют рост цен на подсолнечное масло в России,и полагают, что подсолнечное масло повторит судьбу круп, картофеля и молока.

В этом году зафиксирован неурожай подсолнечника, уже резко подорожали семечки - на 75%, чем годом ранее. Участники рынка опасаются, что может повториться ситуация 2007-2008 гг., когда масло за полгода выросло в цене более чем на 50%.

Эксперты полагают, что в этом году будет собрано 5,2—5,65 млн тонн подсолнечника, а это самый низкий показатель с 2004 года, передает РБК daily.