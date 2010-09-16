Ростовский пенсионер, прогоняя ребенка с крыши гаража, ранил его из винтовки
16 сентября 2010, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]
79-летний мужчина, прогоняя 9-летнего ребенка с крыши гаража в Ростове, ранил его из винтовки. Мальчика экстренно прооперировали.
С огнестрельным ранением в шею мальчик был срочно госпитализирован в больницу.
В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
По данным следствия, школьник вместе с друзьями играл во дворе в «войнушки» и прятались. В то время как 9-летний Олег забрался на соседский гараж, раздался громкий выстрел и из шеи ребенка потекла кровь.
Ребенок был экстренно прооперирован. Стрелявшего по ребенку быстро нашли, им оказался 79-летний сосед. Старик сказал, что просто хотел прогнать ребенка с гаража, чтобы тот не ломал крышу. Выстрелил, пытаясь напугать, и случайно попал.
"У пенсионера была изъята пневматическая винтовка. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Легкое причинение вреда здоровью» - цитирует Life News сотрудника ОВД Советского района.
Сейчас пенсионер находится под подпиской о невыезде.