Ростовский пенсионер, прогоняя ребенка с крыши гаража, ранил его из винтовки

79-летний мужчина, прогоняя 9-летнего ребенка с крыши гаража в Ростове, ранил его из винтовки. Мальчика экстренно прооперировали.

С огнестрельным ранением в шею мальчик был срочно госпитализирован в больницу.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

По данным следствия, школьник вместе с друзьями играл во дворе в «войнушки» и прятались. В то время как 9-летний Олег забрался на соседский гараж, раздался громкий выстрел и из шеи ребенка потекла кровь.

Ребенок был экстренно прооперирован. Стрелявшего по ребенку быстро нашли, им оказался 79-летний сосед. Старик сказал, что просто хотел прогнать ребенка с гаража, чтобы тот не ломал крышу. Выстрелил, пытаясь напугать, и случайно попал.

"У пенсионера была изъята пневматическая винтовка. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Легкое причинение вреда здоровью» - цитирует Life News сотрудника ОВД Советского района.

Сейчас пенсионер находится под подпиской о невыезде.