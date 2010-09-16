Под Самарой при взрыве газа погибли два человека, еще двое пострадали

Под Самарой в Кинель-Черкасском районе недалеко от села Черновка при взрыве газа погибли два человека, еще двое пострадали.

«По предварительным данным, взорвался газ, скопившийся в низине рельефа», - цитирует ИТАР-ТАСС источник в областном Центре медицины катастроф.

В эпицентре взрыва оказался автомобиль с патрулем газовой службы, который объезжал территорию расположенного поблизости газопровода. В результате взрыва два человека погибли, еще двое доставлены в реанимацию в крайне тяжелом состоянии -у одного из пострадавших ожоги 50% тела, у второго – 75%.

По факту взрыва проводится проверка.