Путин посетил сгоревшие села во Владимирской и Нижегородской областях

Премьер-министр Владимир Путин посетил строительство новых домов для погорельцев в Нижегородской и Владимирской областях, где лично ознакомился с ходом строительства жилья для погорельцев.

В Верхней Верее, где огненная стихия уничтожила порядка 350 домов, глава правительства во время общения с местными жителями отметил: "Я сейчас посмотрел тот дом, который является образцом. Там и мебель, и телефон, и интернет, и телевидение работает, причем телевидение 100-канальное. Оно не во всех городах есть", - отметил

По словам губернатора Нижегородской области, к 25 октября новое жилье будет сдано в эксплуатацию.

В селе Иватино Владимирской области все дома планируют ввести в эксплуатацию к 1 ноября.