Водитель Lexus, сбивший людей на Чертановской улице в Москве, пришел с повинной

Водитель автомобиля Lexus, который 12 сентября около дома 21 на улице Чертановская насмерть сбил двоих женщин, граждан Киргизии, в среду пришел в милицию с повинной.

"В среду водитель иномарки пришел в отделение милиции с повинной. Предварительно с милицией связался его адвокат", - цитирует РИА Новости представителя окружного УВД Валерия Бузовкина.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

"Мужчина при разговоре с милиционерами выразил свое сожаление по поводу случившегося и сообщил, что очень переживал", - сказал Бузовкин.