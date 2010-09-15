Водитель Lexus, сбивший людей на Чертановской улице в Москве, пришел с повинной
15 сентября 2010, 13:57 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Водитель автомобиля Lexus, который 12 сентября около дома 21 на улице Чертановская насмерть сбил двоих женщин, граждан Киргизии, в среду пришел в милицию с повинной.
"В среду водитель иномарки пришел в отделение милиции с повинной. Предварительно с милицией связался его адвокат", - цитирует РИА Новости представителя окружного УВД Валерия Бузовкина.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
"Мужчина при разговоре с милиционерами выразил свое сожаление по поводу случившегося и сообщил, что очень переживал", - сказал Бузовкин.