Российские правозащитники созывают 12 декабря гражданский конституционный форум, с целью обсудить программы общественных действий по защите Конституции и прав граждан и перспективы диалога с властью.

Документ подписан главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой, президентом Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым, правозащитником Сергеем Ковалевым, Юрием Рыжовым, Григорием Сатаровым, адвокатом Юриемй Шмидтом.