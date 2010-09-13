Подследственных с тяжкими заболеваниями запретят помещать в СИЗО до суда

Президент РФ Дмитрий Медведев предложил запретить помещать в СИЗО до суда подследственных с тяжкими заболеваниями.

Соответствующий проект закона был внесен в Государственную Думу.

Как сообщает пресс-служба Кремля, поправки вносятся в 1-ю часть статьи 110-й Уголовно-процессуального кодекса (УПК) и статью 24 закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". В них предусматривается замена ареста более мягкой мерой пресечения, если у подозреваемого ухудшилось состояние здоровья. Однако четкого перечня заболеваний, при которых арест противопоказан, пока нет. Поэтому судья может выносить решение об участи подозреваемого или обвиняемого по своему усмотрению.

Дмитрий Медведев предлагает дополнить часть 1 ст. 110 УПК однозначным запретом на взятие под стражу подозреваемого или обвиняемого, если у него выявлено тяжелое заболевание. Оно должно быть удостоверенного медицинским заключением, вынесенным на основании медицинского освидетельствования. Глава государства поручил правительству утвердить список тяжелых заболеваний, по которым будет запрещено арестовывать людей, а также порядок медосвидетельствования.



