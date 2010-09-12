В Париже умер режиссер Клод Шаброль

Известный французский кинорежиссёр Клод Шаброль скончался в Париже в воскресенье утром в возрасте 80 лет. О причине смерти не сообщается.

"Это был один из крупнейших французских кинорежиссёров... свободолюбивый и дерзкий", - цитирует РИА Новости представителя мэрии Парижа.

Клод Шаброль был одним из самых ярких представителей "новой волны" во французском кинематографе.

Всего Шаброль снял более 50 фильмов, среди которых наиболее известные "Красавчик Серж", ставший в 1959 году его дебютом в качестве режиссера, "Виолетта Нозьер" (1978), "Церемония" (1995), "Спасибо за шоколад" (2000).