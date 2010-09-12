Патриарх Кирилл освятит кафедральный Успенский собор в Ярославле
12 сентября 2010, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]
В Ярославле завершаются торжества в честь празднования 1000-летия города.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит кафедральный Успенский собор и совершит в нем первую божественную литургию.
Храм, построенный в начале ХIII века, был взорван в 1937 году. Новый собор заложен по благословению патриарха Алексия пять лет назад.
Как стало известно, 50-метровый храм вмещает более 4 тысяч человек.