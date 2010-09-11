Омбудсмен Лукин: правовой нигилизм свойственен судьям и чиновникам

Омбудсмен Владимир Лукин полагает, что правовой нигилизм свойственен в России не только рядовым гражданам, но и многим судьям, работникам правоохранительных органов, чиновникам.

Это приводит к умышленному массовому несоблюдению законов, подмене законности политической целесообразностью, конфронтации исполнительных и представительных структур власти, заявил уполномоченный по правам человека в РФ на заседании общественного совета при Минюсте. «Порой правовой нигилизм выражается в исполнении известного принципа «друзьям все, врагам — закон», — цитирует РИА Новости Владимира Лукина.

Омбудсмен считает, что в разработанном проекте Основ государственной политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан содержится «много хороших практических решений».

Лукин предложил создать общественную группу по контролю за исполнением положений документа: "Это необходимо для того, чтобы через какое-то время посмотреть, в какие сроки и какими людьми исполняются или не исполняются эти хорошие практические решения".