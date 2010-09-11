Лев Пономарев вышел из изолятора после четырехдневного ареста

В Москве из изолятора временного содержания после четырех суток административного ареста отпущен на свободу правозащитник Лев Пономарев.

Напомним, Пономарев был осужден на четверо суток ареста за неповиновение милиции во время несанкционированного митинга на Триумфальной площади. Власти Москвы предупреждали оппозицию, что не допустят несанкционированной акции на Тверской площади 12 августа, в противном случае к организаторам и участникам акции будут приняты меры в строгом соответствии с законодательством России. Организаторы отказались от предложенных им альтернативных мест проведения акции.

Митинг согласовать с властями не удалось.

7 сентября мировой суд Тверского района Москвы назначил 68-летнему Л.Пономареву четверо суток административного ареста, признав его виновным в неповиновении милиции 12 августа на акции "День гнева" возле столичной мэрии.