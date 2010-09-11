В Москве 12 сентября пройдет международный Марафон мира - движение перекроют

В воскресенье 12 сентября по набережным и улицам в районе Кремля пройдет международный Марафон мира, в связи с чем в столице перекроют центральные улицы и набережные.

Как стало известно, с 9:30 и до окончания мероприятия будет ограничено движение по Большому Москворецкому мосту, Болотной, Пречистенской, Фрунзенской, Москворецкой набережным, улицам Москворецкая, Варварка и Ильинка.