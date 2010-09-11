В центре Владикавказа проходит митинг - люди требуют обеспечить безопасность

На площади у Дома правительства Северной Осетии в субботу проходит митинг - сотни людей требуют у властей обеспечить им безопасность.

В настоящее время с участниками акции ведет беседу замминистра МВД Северной Осетии Сослан Сикоев. Митингующие эмоционально заявляют, что правоохранительные органы не должным образом выполняют свои обязанности, и требуют объяснить, почему сотрудники милиции на административном посту с Ингушетией пропустили автомобиль, взорвавшийся 9 сентября у центрального рынка Владикавказа. Также они требуют, чтобы руководство республики вышло для общения. "Мы хотим знать, что мы защищены. Быть уверенными, что нам могут обеспечить безопасность. Нам надоело, что нас каждый день взрывают", - цитирует "Интерфакс" одного из участников акции.

В свою очередь, Сикоев отвечает спокойно, говорит, что ведется следствие и что все виновные будут наказаны: "Не думайте, что сотрудники милиции, если они виновны, уйдут от наказания. Мы все выясняем".

"Аргументы.ру" сообщали, что террорист-смертник на автомобиле "Волга" в 11:20 9 сентября привел в действие у входа на центральный рынок Владикавказа бомбу мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.

В результате теракта пострадал 161 человек, 14 человек погибло на месте и три человека скончались в лечебных учреждениях.