Площадь пожаров в России за сутки сократилась в пять раз
11 сентября 2010, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
Управление информации МЧС России сообщает, что площадь природных пожаров в России за сутки сократилась более чем в пять раз.
В настоящее время продолжают действовать 27 очагов на общей площади 650,4 га, в том числе пять торфяных пожаров.
Как стало известно, локализован 21 из 27 действующих очагов на общей площади почти 600 га.
Всего с начала пожароопасного периода на территории РФ возникло более 30,5 тыс. очагов природных пожаров, 1,2 тыс. из них – очаги торфяных пожаров.