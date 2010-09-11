Площадь пожаров в России за сутки сократилась в пять раз

Управление информации МЧС России сообщает, что площадь природных пожаров в России за сутки сократилась более чем в пять раз.

В настоящее время продолжают действовать 27 очагов на общей площади 650,4 га, в том числе пять торфяных пожаров.

Как стало известно, локализован 21 из 27 действующих очагов на общей площади почти 600 га.

Всего с начала пожароопасного периода на территории РФ возникло более 30,5 тыс. очагов природных пожаров, 1,2 тыс. из них – очаги торфяных пожаров.