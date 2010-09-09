Из переписки главного редактора
9 сентября 2010, 20:11 [ «Аргументы Недели» ]
В редакцию газеты "Аргументы Неделi" поступило письмо от отдела по взаимодействию со СМИ Минсоцразвития по поводу материала, опубликованного от 02.09.2010 г. на страницах "АН" - "Аэролимузин для отдельно взятой хапуги"
Главному редактору
газеты «Аргументы Неделi»
А. И. Угланову
Уважаемый Андрей Иванович!
По нашему мнению, в статье «Аэролимузин для отдельно взятой хапуги», опубликованной в номере газеты «Аргументы неделi» от 01.09.2010, нарушены правила журналистской этики, которые предполагают проверку информации и представление разных мнений на произошедшее событие.
Минздравсоцразвития России всегда готово к активному сотрудничеству с представителями СМИ. Мы высоко ценим труд журналистов, особенно в таком сложном жанре, как журналистское расследование, которое подразумевает и столкновение мнений, и анализ конфликтных ситуаций. К сожалению, в статье, опубликованной в Вашей газете, даже при беглом чтении бросается в глаза отсутствие основы любого журналистского расследования: проверенных данных, приведения мнений независимых экспертов и возможности каждой стороне представить свою позицию. В итоге, под видом «аналитического материала» выдается частное мнение автора.
Жанр «журналистское расследование» предполагает результат, например, выявление новых фактов. В материале, подписанном Надеждой Поповой, ничего нового, кроме обобщения неподтвержденных обвинений и необъективной антипатии к упоминаемым персонам, найти не удалось.
Основные мотивы статьи могут ввести в заблуждение читателей Вашей газеты. Это не только не способствует развитию сотрудничества между «Аргументами Неделi» и Минздравсоцразвития России, но и препятствует донесению объективной информации до Ваших читателей. Прошу опубликовать опровержение, устраняющее заявления, не соответствующие действительности. В противном случае, оставляем за собой право обратиться в суд по фактам публикации материалов, нанесших ущерб репутации.
Заместитель начальника отдела
по взаимодействию со средствами массовой информации
Минздравсоцразвития России Е.В. Браславская
Аэролимузин для отдельно взятой хапуги
Владимир Путин в конце августа проинспектировал важный медицинский объект – Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, который должен открыться в Хабаровске 1 сентября. Здесь будут делать по 5 тысяч высокотехнологичных операций в год. К слову, этот центр должны были сдать еще в 2008 году. Что помешало?