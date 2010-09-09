Из переписки главного редактора

В редакцию газеты "Аргументы Неделi" поступило письмо от отдела по взаимодействию со СМИ Минсоцразвития по поводу материала, опубликованного от 02.09.2010 г. на страницах "АН" - "Аэролимузин для отдельно взятой хапуги"

Главному редактору

газеты «Аргументы Неделi»

А. И. Угланову

Уважаемый Андрей Иванович!

По нашему мнению, в статье «Аэролимузин для отдельно взятой хапуги», опубликованной в номере газеты «Аргументы неделi» от 01.09.2010, нарушены правила журналистской этики, которые предполагают проверку информации и представление разных мнений на произошедшее событие.

Минздравсоцразвития России всегда готово к активному сотрудничеству с представителями СМИ. Мы высоко ценим труд журналистов, особенно в таком сложном жанре, как журналистское расследование, которое подразумевает и столкновение мнений, и анализ конфликтных ситуаций. К сожалению, в статье, опубликованной в Вашей газете, даже при беглом чтении бросается в глаза отсутствие основы любого журналистского расследования: проверенных данных, приведения мнений независимых экспертов и возможности каждой стороне представить свою позицию. В итоге, под видом «аналитического материала» выдается частное мнение автора.

Жанр «журналистское расследование» предполагает результат, например, выявление новых фактов. В материале, подписанном Надеждой Поповой, ничего нового, кроме обобщения неподтвержденных обвинений и необъективной антипатии к упоминаемым персонам, найти не удалось.

Основные мотивы статьи могут ввести в заблуждение читателей Вашей газеты. Это не только не способствует развитию сотрудничества между «Аргументами Неделi» и Минздравсоцразвития России, но и препятствует донесению объективной информации до Ваших читателей. Прошу опубликовать опровержение, устраняющее заявления, не соответствующие действительности. В противном случае, оставляем за собой право обратиться в суд по фактам публикации материалов, нанесших ущерб репутации.

Заместитель начальника отдела

по взаимодействию со средствами массовой информации

Минздравсоцразвития России Е.В. Браславская









Аэролимузин для отдельно взятой хапуги