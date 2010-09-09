Неизвестный сообщил о бомбе в жилом доме в Москве, идет эвакуация

В Москве на улице Теплый Стан, 7 проходит эвакуация жильцов дома после сообщения в милицию о заминировании.

На место прибыли сотрудники милиции, которые выводили людей из дома и кинологи с собаками. Одновременно милиционеры устанавливают телефонный номер, с которого производился звонок с целью выяснения личности звонившего.

В управлении информации и общественных связей ГУВД Москвы "Интерфаксу" сообщили, что в настоящее время жители этого дома эвакуированы, кинологи с собаками исследуют здание.