В Алтайском крае в связи с лесными пожарами в 13 районах введен режим ЧС

Губернатор Алтайского края Александр Карлин ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами на территории 13 районов края.

В сообщении краевой администрации говорится: "Оно (решение о введении ЧС) принято с целью преодоления угрозы распространения лесных и степных пожаров и недопущения причинения вреда жизни и здоровью граждан, лесному фонду, объектам инфраструктуры, жизнеобеспечения, социальным и производственным объектам и жилым строениям на территории ряда муниципальных образований Алтайского края".

Режим ЧС водится в Баевском, Волчихинском, Егорьевском, Каменском, Ключевском, Крутихинском, Михайловском, Панкрушихинском, Третьяковском, Тюменцевском, Угловском, Чарышском, Шелаболихинском районах.