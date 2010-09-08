Руководитель пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС России Олеся Кукуева сообщила о том, что в Алтайском крае из горящей Николаевки эвакуированы 300 человек.

"Триста человек из поселка Николаевка эвакуированы и размещены в школе номер 2 населенного пункта Михайловка и в центральной районной больнице населенного пункта Северка Ключевского района", - цитирует РИА Новости Кукуеву.

Как стало известно, МЧС продолжает наращивать группировки сил для тушения пожара. Из Красноярска в Алтайский край уже вылетели два вертолета Ми-8 и два вертолета Ми-26, оборудованные водосливными устройствами емкостью 5 и 15 тонн, также в ближайшее время планируется вылет самолета-амфибии Бе-200ЧС.

По последним данным, в Николаевке сгорели 50 домов. Тем временем огонь угрожает еще четырём населённым пунктам. Пожар в алтайских лесах произошел из-за резкого усиления ветра, а огонь перекинулся в российский регион с территории соседнего Казахстана, считают в МЧС.