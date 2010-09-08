На Алтае из-за лесных пожаров горят около 40 домов
8 сентября 2010, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]
На Алтае в селе Николаевка Михайловского района из-за верхового лесного пожара горят около 40 домов.
Началась эвакуация людей.
Пресс-служба Сибирского цента МЧС сообщает, что эвакуация началась в 16:45 по местному времени (13:45 мск).
Как стало известно, пожар также действует на площади 130 га вблизи другого поселка, Неводное, в котором в 107 домах проживают 249 жителей. Там к эвакуации готовят 150 человек.
По данным ИТАР-ТАСС, с огнем борются 70 человек, привлечено 37 единиц спецтехники.