На Алтае из-за лесных пожаров горят около 40 домов

На Алтае в селе Николаевка Михайловского района из-за верхового лесного пожара горят около 40 домов.

Началась эвакуация людей.

Пресс-служба Сибирского цента МЧС сообщает, что эвакуация началась в 16:45 по местному времени (13:45 мск).

Как стало известно, пожар также действует на площади 130 га вблизи другого поселка, Неводное, в котором в 107 домах проживают 249 жителей. Там к эвакуации готовят 150 человек.

По данным ИТАР-ТАСС, с огнем борются 70 человек, привлечено 37 единиц спецтехники.