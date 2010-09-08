Генпрокуратура РФ раскритиковала работу милиции

Генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступая на расширенном заседании коллегии правоохранительных органов РФ, раскритиковал работу милицейского ведомства.

"Имеются нарекания к работе органов МВД по ведению розыскных дел о пропавших без вести несовершеннолетних", цитирует РИА Новости слова министра. Юрий Чайка сообщил, что в России ежегодно в розыске остаются до 10% детей. Порядка 3 тысяч несовершеннолетних считались пропавшими без вести на начало 2010 года.

Генпрокурор напомнил также, что в 2009 году нераскрытым осталось каждое третье преступление в отношении несовершеннолетних. При этом каждое четвертое из них - тяжкое.

Юрий Чайка отметил, что за последние пять лет произошло некоторое снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними - со 155 тысяч в 2005 году до 95 тысяч в 2009 году.