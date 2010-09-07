РПЦ раздаст малоимущим одежду, не пригодившуюся погорельцам

Русская православная церковь (РПЦ) раздаст собранную для погорельцев, но уже больше им не нужную одежду малоимущим гражданам и создаст в каждой епархии склад для пожертвованных вещей.

"Передача одежды малоимущим оправдана, это часть социального служения Церкви. Если погорельцам уже не требуется одежда, ее необходимо передать тем, кому она действительно нужна", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Василия Рулинского.

По его словам, в каждой епархии появится склад для пожертвованных вещей. "Пока планируется создание такого склада, но на это нужно время. В Синодальном отделе в ближайшее время появится подобный склад", - сказал пресс-секретарь РПЦ, добавив, что все нуждающиеся смогут в любой момент прийти и получить совершенно бесплатно одежду.

С 1 августа Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению отправил в регионы 305 машин с гуманитарной помощью.