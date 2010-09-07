ГУВД Москвы обнародовало в Интернете материалы о ДТП на Ленинском проспекте

Как и обещал глава ГУВД по Москве Владимир Колокольцев, ведомство обнародовало на своем сайте все материалы, касающиеся расследования дела о ДТП на Ленинском проспекте с участием машины вице-президента «ЛУКойла» Анатолия Баркова.

Сегодня в ходе пресс-конференции глава ГУВД по Москве подтвердил данные о закрытии дела и сообщил о размещении на сайте ведомства материалов экспертиз по ДТП на Ленинском, "чтобы люди могли с ними ознакомиться".

Трагедия случилась 25 февраля 2010 года. Водитель топ-менеджера «ЛУКойла» не пострадал, Анатолий Барков сидел был госпитализирован в частную клинику с ушибом ноги. 35-летняя Ольга Александрина, врач акушер-гинеколог, которая находилась за рулем Citroen, погибла на месте. Ехавшая вместе с ней свекровь, заслуженный врач России Вера Сидельникова, скончалась в реанимации спустя несколько часов.



