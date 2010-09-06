Экологи требуют восстановить институт лесной охраны

Всемирный фонд дикой природы (WWF) считая, что пожары, произошедшие в Саратовской и Волгоградской областях, могут увеличить количество засух и пыльных бурь, требует восстановить институт лесной охраны.

"Леса и полезащитные лесополосы в Саратовской и Волгоградской областях играют важнейшую роль в поддержании благоприятного климата и водного баланса этих регионов. Лес в этих местах защищает почвы от эрозии, а реки - от обмеления", - цитирует "Интерфакс" координатора проектов по лесной политике WWF России Николая Шматкова.

По словам Шматкова, потеря этих лесов нанесет существенный удар по сельскому хозяйству, экономике региона, биологическому разнообразию и здоровью людей. В регионе значительно возрастет опасность засух, пыльных бурь и суховеев.

Лес занимает лишь около 5% площади Волгоградской и Саратовской областей, и это "важные места обитания десятков видов растений и животных, занесенных в Красные книги", подчеркивают в WWF.

По мнению WWF, необходимо также восстановить государственную лесную охрану, определить порядок управления лесами, прояснить статус различных земель и ответственность за проведение профилактической работы и тушение пожаров на этих землях.