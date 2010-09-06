В Зеленограде горит завод электроприборов «Логика»
6 сентября 2010, 11:57 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В южной промышленной зоне Зеленограда на Озерной аллее возник пожар на территории завода электроприборов «Логика».
В настоящее время площадь пожара составляет 800 кв метров.
На место прибыли все оперативные службы и местные власти, в том числе префект округа.
Сведений о пострадавших пока нет.
Как стало известно со слов представителя пресс-службы столичного Управления МЧС Евгения Бобылева, в тушении пожара задействовано 15 пожарных расчетов, привлечено четыре вертолета Ка-32, оборудованных специальными водовыливными устройствами.