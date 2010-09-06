Главу Московской осетинской общины посадили под домашний арест

По решению Тверского райсуда Москвы главу Московской осетинской общины Валерия Каболова поместили под домашний арест.

Следствие просило суд арестовать Каболова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Березина, не уточнив в чем подозревается лидер общины.

Как стало известно, в начале июля прошлого года Каболов заявил о захвате его офиса сотрудниками частного охранного предприятия «Юнион ГАРД-1». При столкновении осетинов и чоповцев позникла перестрелка. Чоповцы действовали по поручению Романа Зыкова, утверждающего, что он купил офис у Каболова. При этом лидер осетинской общины заявил, что сделка состоялась без его ведома.