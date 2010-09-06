В Подмосковье на обочине сбит инспектор ГИБДД

В Подмосковье в районе 22-го км Дмитровского шоссе в поселке Северный инспектор ГИБДД сбит водителем, объезжавшим «пробку» по обочине.

Водитель автомобиля «ВАЗ 2105» объясняет это тем, что не заметил инспектора ГИБДД, осуществлявшего регулировку движения.

Как стало известно, в результате наезда инспектор ГИБДД получил перелом ноги, а также ушибы и ссадины мягких тканей головы, милиционер госпитализирован.

Водителя автомобиля «ВАЗ 2105» задержали, он дает показания.