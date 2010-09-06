При пожаре на Домодедовской улице на юге Москвы погибли пенсионеры

При пожаре в воскресенье, 5 сентября, на Домодедовской улице в доме №6 в результате отравления продуктами горения погибли двое пенсионеров.

«Площадь возгорания составила 15 кв.м., в ходе тушения были обнаружены тела двоих жильцов этой квартиры, 1921 и 1925 годов рождения», – цитирует "Интерфакс" сотрудника правоохранительных органов.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности одного из электроприборов в квартире.