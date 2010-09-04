"Жемчужный прапорщик" нанес пощечину всей милиции - сенатор А. Чекалин

Бывший первый замглавы МВД РФ, сенатор Александр Чекалин назвал поступок так называемого "жемчужного прапорщика", грубо задержавшего в Санкт-Петербурге участника митинга, оскорблением всей милиции.

"Надо признать это огромной пощечиной всей системе. Смотреть стыдно, хочется провалиться сквозь землю", - цитирует "Интерфакс" слова А.Чекалина, прзвучавшие в субботу в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее, "Аргументы недели" сообщали о том, что после разгона акции "Стратегия-31" сторонников Эдуарда Лимонова 31 июля у Гостиного Двора Петербурга широкую известность получил видеоролик, где на митинге 31 июля "жемчужный" прапорщик Бойко тащит за волосы человека со словами: «Хорьки, б..! Кто еще?».

Интернет-сообщество прозвало прапорщика "жемчужным" из-за браслета на его руке.