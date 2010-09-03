Волгоградские энергетики пока не смогли полностью восстановить энергоснабжение

Энергетики в Волгоградской области пока не смогли полностью восстановить энергоснабжение пострадавших от пожара и ураганного ветра населенных пунктов.

"По состоянию на 15.30 в Волгоградской области частично остается без электроснабжения 21 населенный пункт. Причиной распространения огня на столь значительной территории стал ураганный ветер, раздувший небольшие очаги степных пожаров. В настоящее время ветер дует не ослабевая, что является серьезным осложняющим фактором при проведении высотных работ на линиях электропередачи. Также ветер остается серьезной угрозой возникновения новых очагов возгорания", - цитирует РИА Новости сообщение филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго".

В настоящее время продолжаются работы во всех шести пострадавших районах области - Жирновском, Котовском, Камышинском, Руднянском, Ольховском и Даниловском.

"На местах повреждений линий электропередачи работают 18 ремонтно-восстановительных бригад - это более 80 человек оперативного персонала и 12 единиц спецтехники. Всего специалистам ОАО "МРСК Юга" предстоит заменить порядка 500 поврежденных огнем опор линий электропередачи и около 20 километров провода. Первоочередное внимание уделяется восстановлению электроснабжения социально значимых объектов - школ, больниц, детских садов, которые будут запитаны в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Как стало известно, на помощь энергетикам "Волгоградэнерго" готовы выдвинуться оперативно-выездные бригады филиалов ОАО "МРСК Юга" из соседних регионов - Ростовской и Астраханской областей.