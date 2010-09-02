Чиновницу Дардыкину, выкинувшую вещи для рязанских погорельцев, уволили
2 сентября 2010, 13:21 [ «Аргументы Недели. Рязань» ]
Местные власти уволили чиновницу Светлану Дардыкину, которая выбросила на свалку гуманитарную помощь, присланную погорельцам жителями Новосибирской области.
"Аргументы.ру" сообщали о тогм, что директор центра социального обслуживания Шацкого района Рязанской области Светлана Дардыкина распорядилась выбросить на свалку 40 тонн гуманитарного груза, присланного погорельцам из Новосибирска.
Гуманитарная помощь досталась мародерам и местным торговцам.
Поступком Дардыкиной возмутились не только жители Новосибирска, но и Рязанские власти, решившие в итоге освободить чиновницу от занимаемой должности. Власти области пообещали раздать остатки гуманитарной помощи погорельцам.