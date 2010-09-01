В ДТП с маршрутным такси в Москве пострадали три человека
1 сентября 2010, 19:13 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве в результате ДТП в районе Северянинского моста на проспекте Мира около дома № 211 с участием маршрутного такси пострадали три человека.
Примерно в 17:45 произошло столкновение автомобилей Mercedes, «Жигули» и маршрутного такси.
«В аварии пострадал водитель «Жигулей» и два пассажира маршрутки. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы», - цитирует Life News источник в ГИБДД.