В ДТП с маршрутным такси в Москве пострадали три человека

В Москве в результате ДТП в районе Северянинского моста на проспекте Мира около дома № 211 с участием маршрутного такси пострадали три человека.

Примерно в 17:45 произошло столкновение автомобилей Mercedes, «Жигули» и маршрутного такси.

«В аварии пострадал водитель «Жигулей» и два пассажира маршрутки. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы», - цитирует Life News источник в ГИБДД.