Ликвидация торфяников в Подмосковье обойдется государству менее 25 млрд. руб.

Премьер-министр РФ Владимир Путин сегодня сообщил, что ликвидация торфяников в Подмосковье обойдется государству дешевле, чем ожидалось. Борис Громов ранее сообщил, что на полное обводнение торфяников потребуется 20-25 миллиардов рублей. По словам Путин, позднее подмосковное правительство поменяло свою точку зрения.



"Я поручил МЧС и властям Московской области внимательно посмотреть и посчитать. Ведется тщательный подсчет. И уже ясно, что цифры изменятся в меньшую сторону", - сказал Путин. Глава российского правительства подтвердил, что деньги столичному региону на эти обводнение торфяников будут выделены. По словам Путина, называть конкретные цифры убытков от пожаров пока рано, тушение очагов возгорания еще не везде закончено.



