Владелец холдинга РАТМ Эдуард Таран останется под стражей еще на 48 часов

Эдуард Таран, владелец холдинга РАТМ, обвиняемый в даче взятки в размере 1 млн рублей, останется под стражей еще на 48 часов. Это решение принял Замоскворецкий суд Москвы.



Суд отложил на 26 августа избрание меры пресечения владельцу Эдуарду Тарану, обвиняемому в даче взятки в размере более 1 млн рублей. Таран останется под стражей еще на 48 часов, сообщил пресс-секретарь Замоскворецкого суда столицы.



Как сообщил Интерфакс, второй фигурант дела Николай Забанов, который, по версии следствия, непосредственно передавал деньги, был отпущен судом на свободу под залог 1 млн рублей.

Напомним, Забанов был задержан в пятницу, 20 августа при передаче денег сотруднику департамента экономической безопасности МВД, ответственному за проверку предприятий, входящих в РАТМ. Задержанный стал сотрудничать со следствием и рассказал, что действовал по указанию и с ведома владельца холдинга, предпринимателя Эдуарда Тарана.