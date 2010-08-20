Следствие установило виновного в ДТП на Ленинском проспекте в Москве

Следствие по уголовному делу о ДТП на Ленинском проспекте в Москве с участием служебного автомобиля топ-менеджера НК «ЛУКОЙЛ» завершится 25 августа.

По сообщению представителя в правоохранительных органах, дело будет прекращено в соответствии со ст. 24 УПК РФ - в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. Все необходимые экспертизы, в том числе технические, проведены, передает Интерфакс. Следствием установлено, что причиной ДТП стал выезд автомобиля «Ситроен» на полосу движения «Мерседеса». За рулем автомобиля «Ситроен» находилась 35-летняя врач-гинеколог Ольга Александрина. По данным следствия, потеря управления автомобилем была связана с разницей автопокрышек автомобиля, одна пара из которых была шипованной.