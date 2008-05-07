«Мы постоянно заботимся о репутации комплекса»

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7 мая 2008, 00:00 [ «Аргументы Недели», Вопросы задавала Галина СМИРНОВА ]

Оздоровительный комплекс «Дагомыс» может принять свыше двух тысяч отдыхающих одновременно

– КОНСТАНТИН Сергеевич, если верить вашим гостям, в «Дагомысе» им по-особенному комфортно, как-то всегда легко дышится…

– Поселок Дагомыс, подаривший свое имя комплексу, находится в двенадцати километрах от центра Сочи. Много лет назад люди заметили, что здешний климат уникальный на всем Черноморском побережье – летом в Дагомысе чуть прохладнее. Виной тому воздушные потоки, возникающие из-за определенного рельефа гор. Они-то и приносят сюда необыкновенную свежесть. Слово «дагомыс» в переводе с черкесского – «прохладное, тенистое место».

Не случайно в 1896 г. именно это место было выбрано под имение последнего русского царя Николая II. Здесь был заложен великолепный парк, значительная часть которого сохранилась и по сей день. Современная история комплекса «Дагомыс» началась 26 лет назад. Тогда комплекс принадлежал Государственному комитету СССР по иностранному туризму и считался лучшей здравницей Союза. С 1994 г. «Дагомыс» находится в ведении Управления делами Президента Российской Федерации и является одним из самых известных оздоровительных курортных комплексов Черноморского побережья России. У него много достоинств, но главное – гармоничное сочетание великолепного природного ландшафта и высокого уровня обслуживания отдыхающих.

– Приехав сюда на недельку-другую, отпускники нередко возвращаются вновь. Чем, на ваш взгляд, так привлекателен отдых в «Дагомысе»?

– Оригинальное «ступенчатое» 27-этажное здание комплекса не спутаешь ни с каким другим сочинским санаторием. Здесь максимально удобно для отдыхающих объединены воедино номерной фонд, медицин­ский центр, рестораны, кафе, киноконцертный зал, используемый часто как конгресс-холл. Закрытый и открытые бассейны с морской водой, ее температура позволяет плавать при любой погоде. Тридцатиметровый панорамный лифт доставит вас на изолированный просторный пляжный комплекс с надувным аквапарком.

«Дагомыс» может принять свыше двух тысяч отдыхающих одновременно. Здесь одинаково комфортно и молодежи, и семьям с детьми, и людям старшего поколения. Ценовая политика – гибкая, не лимитируются ни сроки пребывания, ни пакет дополнительных услуг. Можно купить путевку с лечением на месяц, а можно приехать с друзьями на уик-энд. Включить в оплату трехразовое питание или оставить обед либо ужин для знакомства с многочисленными местными ресторанчиками и кафе. Вполне комфортно отдыхается на общем пляже комплекса. Вместе с тем за умеренную доплату вы можете попасть в VIP-зону, где вам предоставят шезлонг, зонт и полотенца, а также целый комплекс дополнительных услуг. В «Дагомысе» два десятка баров и ресторанов, каждый со своей вечерней программой. Здешние обслуживание и меню заставляют вспомнить о кавказском гостеприимстве с роскошным угощением.

Немаловажным фактом является и наличие в комплексе круглосуточной медицинской помощи и высококлассной службы безопасности, отвечающей за спокойствие отдыхающих.

– Видимо, «Дагомыс» выбирают и гости именитые?

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Статус здравницы, принадлежащей Управлению делами Президента Российской Федерации, говорит сам за себя. У нас отдыхали и оставили теплые пожелания в гостевой книге Владимир Путин, Роберт Кочарян, Нурсултан Назарбаев, Леонид Рошаль, Вячеслав Фетисов, Анатолий Карпов и многие другие российские и зарубежные политики, известные деятели медицины, искусства и спорта. Побывала в свое время здесь и прима нашей эстрады Алла Пугачева. В последние годы «Дагомыс» гостеприимно принимал детей Беслана и ветеранов Великой Отечественной войны. Приятно, что пополнить такую разнообразную компанию может любой россиянин.

– Отдых с лечением тоже возможен?

– Разумеется, не просто так в названии комплекса присутст­вует слово «оздоровительный». Гордость «Дагомыса» – современная лечебно-диагностическая база. Мы с удовольствием примем на лечение гостей и жителей города. У нас ведут прием опытные врачи и узкие специалисты по проблемам опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, эндо­кринологии, заболеваниям периферической нервной системы, верхних дыхательных путей и другим заболеваниям. У нас также могут получить консультацию и лечение в психолого-коррекционном центре «Феникс» все, кому необходимо снять алкогольную зависимость, пристрастие к азартным играм, зависимость от наркотиков. В центре проводится бинауральная коррекция этих состояний. «Феникс» успешно работает со многими районами Краснодарского края. Мы приглашаем к нам на отдых и лечение и взрослых, и детей. Поможем в решении ваших проблем со здоровьем, ведь оно – бесценный дар природы и его надо беречь с самого начала. Приезжайте в «Дагомыс», лечитесь и набирайтесь положительных эмоций!

– Чем заняться отдыхающему в свободное от моря и пляжа время?

– Мы постоянно думаем о наших клиентах, заботимся о репутации комплекса. Возможность выбора, как говорится, «на любой вкус и цвет».

Наш киноконцертный зал способен одновременно вместить 1000 зрителей. Здесь постоянно проходят концерты с участием известных артистов эстрады и кино, демонстрируются новинки отечественного и зарубежного кинематографа. В непосредственной близости – обу­строенный спортивный комплекс с целой сетью спортивных площадок, теннисных кортов, тренажерным залом, настольным теннисом, бильярдом, сауной.

Для любознательных – пакет экскурсий в самые известные и живописные уголки города. Например, в парк «Дендрарий» – крупнейший ботанический сад страны с полутора тысячами видов экзотических растений. Или в тисо-самшитовую рощу, возраст деревьев которой достигает 800 лет. В дельфинарий – на шоу дельфинов-афалин.

Интересно побывать в Центре туризма и горнолыжного спорта Красная Поляна, где катался президент Путин. Можно сплавиться по горной реке, осмотреть подземный лабиринт Воронцовских пещер, где зимой и летом 9–110С и стерильно чистый ионизированный воздух. Доставит незабываемое ощущение экскурсия «33 водопада» – царство падающей, сверкающей на солнце воды в зарослях самшита и других реликтовых растений. Любителям экс­т­ремальных ощущений предлагаются экстрим-туры: рафтинг, джиппинг, катание на горных велосипедах, пейнтбол, дайвинг и многое другое.

Не дает скучать гостям группа анимации, вовлекая взрослых и детей в различные развлекательные мероприятия, как в самом комплексе, так и на пляже. Специально для родителей, отдыхающих с детьми, открыта дет­ская комната «Дельфиненок», а на пляже оборудован надувной аквапарк. Для детских игр сооружен отдельный городок с надувными батутами, игровыми автоматами, тиром. Пока родители расслабляются, за дошколятами присмотрит педагог-воспитатель. Добавьте к перечисленному сеть баров, кафе, ресторанов, магазины курортных товаров. Словом, я с уверенностью могу сказать, что мы подарим вам море развлечений и хорошего настроения!

– Константин Сергеевич, «Дагомыс» – это еще и возможностью совместить отдых с работой, не правда ли?

– Совершенно верно, наш комплекс – один из крупнейших на Черноморском побережье России центров конгрессного туризма. С октября по май здесь проводятся международные и общероссийские съезды, симпозиумы, конференции, семинары, совещания, презентации, выставки, фестивали и спортивные соревнования.

Участников конгресс-туров готовы принять девять залов различной вместимостью (от 10 до 1000 человек). Для проведения выставок-ярмарок в комплексе используется до 3000 кв. м площадей, перепрофилированных под выставочную деятельность. Оборудование для синхронного перевода, новейшее светотехническое оборудование, компьютеры, оргтехника, спутниковая междугородняя и международная связь обеспечат высокую эффективность вашей работы. В соответствии с международными стандартами разработаны и предлагаются пакеты предложений по обслуживанию конгресс-туров, включающие набор необходимых услуг (аренду залов и оборудования, банкеты, фуршеты и кофе-брейки, встречу и проводы участников).

У нас огромный опыт в области планирования и проведения мероприятий различного уровня и сложности, в том числе с участием первых лиц государства: рабочие совещания Президента Владимира Путина, встречи на высшем уровне «Россия – Европейский Cоюз», ЕврАзЭс, саммит глав государств СНГ, конференции РАО «ЕЭС России», симпозиумы Российской академии наук, фестивали шахматной федерации, международные творческие и детские конкурсы. Всероссийский съезд журналистов и Кубанский экономический форум – для многих заметных и общественнозначимых мероприятий «Дагомыс» стал традиционной площадкой.

Высокая деловая активность нисколько не мешает тем, кто приехал просто отдохнуть и набраться сил. Наоборот! Аромат дорогого парфюма, как атрибут рабочего настроя, смешивается со свежестью морского бриза: в одном лифте – кто работать, а кто отдыхать. Едут респектабельного вида господа в строгих костюмах, а рядом, может быть, не менее серьезные руководители, но на отдыхе, а потому в шортах и с ластами в руках. Случайный разговор в лифте, короткое знакомство в холле – и собеседники, бывает, становятся бизнес-партнерами, коллегами в научных трудах или творчестве!

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