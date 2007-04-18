Банки отказывают в кредитах молодым незамужним женщинам

Многие сталкивались с отказами банков в выдаче кредитов, даже когда их зарплата высока. Все дело в скоринговых системах оценки клиентов. Сегодня ни в одной развитой стране потребительские кредиты не выдаются без их участия. Скоринговые системы сокращают риск невыплат по кредитам на 15-40%, однако при этом «отсеивают» от 20% до 30% потенциально добросовестных и платежеспособных заемщиков.

Незамужних не любят

В ПЕРЕВОДЕ с английского scoring означает подсчет очков или баллов. Суть кредитного скоринга сводится к подсчету очков, присваиваемых клиенту за ответы на вопросы. Решение по кредиту будет положительным, если общая сумма окажется выше установленной границы. Кроме того, от количества баллов зависит размер максимальной суммы кредита.

Типичная анкета состоит из 20-30 вопросов. Помимо паспортных и регистрационных данных нужно указывать семейный и профессиональный статусы, образование, собственность, свои доходы и расходы… На основе этих сведений система оценивает не только финансовые возможности заемщика, но и его честность, добросовестность.

Каждому вопросу в анкете соответствует определенное количество баллов и весовой коэффициент. Наиболее значимыми являются лишь 7-10 ответов. Какие именно - одна из самых охраняемых банковских тайн.

В то же время даже «нежелательные» ответы на один-­два ключевых вопроса не лишают гражданина шансов на получение кредита. Золотое правило скоринга состоит в том, что оценивается вся информация о заемщике. Можно добрать баллы за счет «идеальных» ответов на менее значимые пункты.

С отрицательным результатом проверки с большей вероятностью столкнется человек, склонный часто менять место работы. Молодость и престиж профессии тоже не являются преимуществами. Как показывает практика, 50-­летнему мужчине проще получить кредит, чем 25-­летнему. А высокооплачиваемый адвокат при прочих равных скорее получит уведомление об отказе в ссуде, чем среднестатистический офис-­менеджер. Практически все скоринговые системы «не любят» молодых незамужних женщин. По мнению банкиров, такие особы озабочены в первую очередь личной жизнью, а не регулярной оплатой счетов.

Встречаются и менее тривиальные закономерности. Например, американские банкиры выяснили, что обладатели автомобилей красного цвета менее дисциплинированны, чем владельцы менее броских авто. Правда, в России цветом машин будущих заемщиков кредиторы пока не интересуются.

Как не попасть под «отказ»

УНИВЕРСАЛЬНЫХ рецептов нет. Но точно не стоит пытаться приукрасить свое материальное положение. Во-первых, клиенту с месячным доходом в 50 тыс. руб. банк почти наверняка откажет в 30-тысячной ссуде. Желание занять ползарплаты красноречиво говорит о неумении заемщика обращаться с деньгами. А вот обратившемуся за той же «тридцаткой» человеку с зарплатой в 9 тыс. руб. в месяц скоринг-система почти наверняка даст добро. Как правило, размер кредита должен быть не меньше двух окладов.

Во-вторых, информация оценивается в совокупности. Недоверие компьютера может вызвать, например, несоответствие заявленных доходов и расходов. Если вы указали размер зарплаты 30 тыс. руб., а тратите только 15 тыс. руб. и при этом не имеете депозитов, не строите дом, не совершаете турпоездки, система сочтет, что ее пытаются надуть.

Наконец, даже при экспресс-кредитовании некоторые пункты оперативно проверяются банковской службой безопасности.

Тем не менее, получив отказ, не расстраивайтесь. Можно - и даже нужно - обратиться в другой банк. Единого стандарта скоринговых систем нет. И представления об идеальном заемщике у банков сильно разнятся. Однако не у всех такие жесткие правила на кредиты, если Вам нужен кредит быстро, но на небольшую сумму, то обратитесь в Кредитный Потребительский Кооператив «ЕДИНСТВО», там Вам помогут!