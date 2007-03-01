Создатели модных тенденций - тоже люди, и им свойствен максимализм или минимализм. Как правило, смешение мини и макси идет «рука об руку» с другими крайностями и сочетаниями несочетаемого - будь то цвета, фактуры или фасоны. Хотя, если подумать, что странного в том, что нам хочется иногда чего-нибудь экстремального - хоть длинного, хоть короткого.

Юбки: холод мини не помеха

Любая женщина знает, что красота, к сожалению, требует жертв. Этой зимой в жертву Моде мы приносим замерзшие коленки. Потому что пока в плать­ях и юбках безраздельно господствуют мини, несмотря на холода и сугробы. У платьев не только подол заканчивается намного выше коленей, но и рукава стремительно укорачиваются - от длины «три четверти» до локтя. А мини-юбки в этом сезоне представлены в самом разнообразном цвете и крое - особенно выделяются кожаные и меховые. Последние необычайно гуманны, учитывая наступившие холода.

А вот макси (до щиколотки и ниже) говорим категорическое «нет!». Хотя длинные юбки появятся на подиумах уже следующей осенью во всем своем разнообразии. Помимо юбок до пола в следующем сезоне вернутся сочетания юбок и брюк в одном наряде.

Шарфы: чтобы даже носа не было видно

Этой зимой все носят очень длинные шарфы крупной вязки, имитирующей ручную работу. Вариант мини - это очень узкие, чисто символические, яркие шерстяные шарфики гладкой вязки, которые при желании можно завязать бантом или даже как галстук.

Сумки: крупно, ярко, экзотично

Тон задают сумки огромных размеров с твердыми формами. Фаворитка грядущей весны - во-первых, большая, во-вторых, ярких цветов, в-третьих, сшитая из какой-нибудь экзотической кожи (рептилии и т.п.). Приветствуются всевозможные «украшательства» в виде золотых цепочек, кожаных кистей или бахромы, брелоков, объемных аппликаций и пр. А дизайнеры тем временем с интересом посматривают в сторону рюкзаков и сумок огромных размеров с обильным сочетанием разнообразных фактур и расцветок.

Конкурентки «гулливеров» - сумочки-«лилипутки». Мини-сумки-кошелечки - совершенно непрактичные и абсолютно вечерние. Носят их либо в руках (что неудобно, зато позволяет запястью выглядеть более изящно), либо через плечо на тоненьком длинном ремешке или цепочке. Материал зависит от наряда, главное - чтобы блестело.

На отдыхе: тепло и объемно

Как ни странно, но главной моделью весны дизайнеры называют... огромные дутые курт­ки-анораки. А также довольно объемные блузоны в стиле хип-хоп. По-прежнему актуальны свитера-платья. Их носят с широким поясом, подчеркивающим талию), и маленьким жакетом или курткой сверху.

И в заключение - несколько советов, как при помощи одежды скрыть изъяны и подчеркнуть достоинства фигуры.

Если у вас полноватые бока- избегайте мини.

Низкую посадку попы «сгладят» чуть расширенные к низу юбки-колокол - можно выбрать и длинную, и короткую модель.

Такую неприятность, как отсутствие талии, поможет исправить юбка с низким поясом, сидящая на бедрах. Помните, что живот в таком случае должен быть «в тонусе».

Если у вас слишком высокий рост при общей массивности фигуры, выбирайте брюки или юбку до колен.

Если же вы, наоборот, дюймовочка, но при этом любите объемные вещи, отдавайте предпочтение трикотажу или дутым курткам. Очень эффект­но смотрится вариант мини-юбка с короткой курткой.