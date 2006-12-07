Солнце в тюбике

Пляж под крышей

Соляриев сегодня - великое множество. Но выбирать место для загара стоит очень внимательно. В солярии админист­ратор или консультант обязательно должен рассказать, какие защитные средства они предлагают вам использовать (как правило, подобные кремы или масла должны стоять в солярии и пользуются ими клиенты бесплатно). Ведь перед выходом на пляж мы обязательно наносим солнцезащитный крем. Мы с удовольст­вием лежим под солн­цем, но в голове-то держим, что солнце - опасно. А здесь - тот же ультрафиолет, только не из солнечных лучей, а из ламп. Если же с вас просто взяли деньги за сеанс и без объяснений предложили: «Проходите и ложитесь!», то это повод задуматься.

Обязательно поинтересуйтесь, когда в солярии меняли лампы, - у ламп, как у любого продукта, есть срок годности. Мы же смотрим, покупая сметану или молоко, дату их выработки. Вот и тут нужно поинтересоваться, когда лампы устанавливали и какой у них срок службы. Конечно, счет тут идет на месяцы, но свежие лампы гораздо эффективнее (и защищеннее) тех, что дорабатывают свой срок.

Вечером после солярия надо обязательно принять душ и нанести на тело увлажняющий крем - ведь солярий, как и солн­це, подсушивает кожу.

Загар с доставкой на дом

Основной плюс автозагара - он совершенно безвреден. В солярии или на пляже в организме под действием ультрафиолетового излучения начинают протекать биохимические процессы. В результате чего и вырабатывается меланин, придающий телу приятный коричневатый оттенок. Бронзаж - всего лишь краска, которая тонкой пленочкой покрывает кожу и на организм никак не влияет. Автозагары сегодня выпускает каждая вторая косметическая фирма. У одних - это лосьон или спрей,другие добавляют в автозагар мельчайшие золотые частички, которые придают коже дополнительное свечение.

А вот явный минус авто­бронзажа - это процедура, которая требует времени. После нанесения крема или лосьона нужно как минимум час походить обнаженной (если краску вы нанесли на все тело), не прижимая руки к туловищу, не моя посуду и не занимаясь другими домашними делами. За это время бронзаж сцепится с клеточками эпидермиса. Через час-полтора можно пойти в душ и смыть все лишнее. Есть у автозагара и еще один «подводный камень» - невозможно предугадать заранее, какой результат получится: даст ли это средство насыщенный коричневый цвет или появится лишь легкий золотистый оттенок; самый худший вариант - все может уйти в желтизну. Поэтому наносить автозагар лучше тонким слоем с интервалом в несколько дней. Как правило, такой загар с доставкой на дом держится на теле 4-5 дней, а потом его нужно обновить.

Полезно помнить

Как любая краска, автозагар ляжет лучше, если поверхность идеально гладкая. Поэтому прежде чем пользоваться бронзажем, нужно сделать эпиляцию и пилинг кожи, чтобы убрать все отмершие клетки. Эпиляция должна проводиться только у профессионалов!

Пилинг полезен еще и тем, что, удаляя ороговевшие клетки, мы стимулируем процесс обновления (регенерации) кожи. Пилинг лучше начинать с пальцев ног, кругообразными движениями массируя тело снизу вверх. Ноги, бока, спину, живот массируем по направлению снаружи внутрь, грудь - от подмышек к декольте. Самые проблемные зоны - руки (особенно локти), бедра, плечи. Жирную кожу лучше чистить дважды в неделю. При сухой коже достаточно и одного раза в 7-8 дней.