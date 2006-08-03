Дорогой читатель!

СЛЕДУЮЩИЙ номер нашей газеты выйдет под другим названием. Оно - в заголовке этого обращения и, как нам кажется, - более подходит для газеты, которая рассказывает о событиях, произошедших за последние семь дней.

В «Аргументах неделi» будут все те же полюбившиеся вам рубрики: «Политика», «Социальные проблемы», «Армия», «Мир шпионажа», «Расследования», «Культура», «Спорт», «История», «Своя земля». Скоро появятся и другие. Надеемся, что нам удастся по-хорошему удивить свою аудиторию. Не только название - и содержание газеты станет более актуальным, а статьи еще злободневнее.

Мы выходим уже три месяца. Закончился период становления. Материалы, которые готовят наши журналисты, больше не помещаются на 48 страницах. Но «раздувать» объем - не технологично, а читать огромную газету и неудобно, и долго: подходит следущий, свежий номер. Да и стоит ли обрекать почтальонов таскать тяжелые пачки столь массовой газеты? Мы решили воспользоваться обычной газетной практикой.

Расширение все же произойдет. Совсем скоро мы начнем выпускать не только еженедельник - «Аргументы неделi», но еще и ежемесячник.

В нем вы найдете больше статей, лучше и объемнее раскрывающих полюбившиеся нашим читателям темы. Там будет больше расследований, больше интервью с интересными людьми, больше материалов, посвященных здоровью и непознанному. А главное: нестесненные газетным объемом, мы будем вести там настоящую летопись времени, в котором нам всем довелось жить, а журналистам - раскрывать тайны недавней истории. Поэтому новому изданию отойдет более подходящее и уже запомнившееся вам название - «Аргументы i время».

Но самое главное, мы поняли: у нас появились свои читатели - более полумиллиона! А значит, цель - создать газету, объединяющую умных, совестливых, любящих свою страну людей, - достигнута. Владивосток и Минск, Пермь и Грозный - десятки регионов России и других стран СНГ поверили нам, стали нашими друзьями. Так что редакция продолжает исполнять эту важную миссию. Мы ей уже никогда не изменим.

«Аргументы i время», до скорого свидания!

Здравствуйте, «Аргументы неделi»!