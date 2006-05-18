В МАГАЗИН КАК В ЦИРК

В столице свежее поветрие: огромной популярностью стали пользоваться магазины необычных вещей – разных бесполезных и прикольных штучек. Эти «лавочки» появились в столице уже давно (сначала они красовались в центре города, потом оккупировали и спальные районы). Но теперь туда ходят не только состоятельные люди (впрочем, цены там по-прежнему похожи на номера телефонов), но и москвичи со средними доходами. Что они там забыли?

РЕЙД по магазинам удивительных вещей оказался сродни поездке в метро в час пик. У стендов толпится народ. Многие люди приходят сюда не только за покупками, но и за ощущениями – как в цирк. Или как в музей, в котором все можно потрогать руками. Где еще увидишь, как специально «обученный» будильник «плюется» пласт­массовыми яйцами, а сенсорная чудо-пепельница сама улавливает и фильтрует сигаретный дым или же ящик для мелочей в виде кубика рубика. В одном из магазинов мое внимание привлекает что-то среднее между домашним тапочком снежного человека и сшитыми между собой дедушкиными валенками. Аннотация гласит, что это «незаменимые сапожки-массажеры, которые прекрасно помогут расслабиться после тяжелого дня». Действительно, и как я без них еще существую?! «Берите-берите, а то все расхватают», – как будто отвечает на мои мысли девушка-ассистент.

Вот поющая лопатка для торта. В памяти у нее четыре мелодии: на день рождения, на окончание учебного заведения, парад и свадьбу. И еще одна новинка – телескопическая вилка с раздвижной ручкой длиной 50 см. С ней легко достать до самых дальних блюд. Если у вас что-то упало со стола, можно поднять, не нагибаясь. Казалось бы, такие штуки не стыдно дарить друг другу только школьникам. Однако вилку на моих глазах купила женщина в годах. «Подарю подруге по работе, – объяснила мне она. – Уже 20 лет приношу ей посуду или постельное белье. Надоело!»

Мужчина в галстуке покупает «сад камней» – небольшое корытце из красного дерева, в котором миниатюрными грабельками предлагается разгребать песок. «Для партнера, представительский подарок. Как вы думаете, у него такое есть?» – поинтересовался он у меня. Я шутливо ответила: «Главное, чтобы у того, кому вы подарите этот лоток, не было кошки!» Мужчина засмущался… Девушка в короткой юбке с пережженными белыми волосами покупает умный пылесос «Румба». Он сам находит грязь, пыль, мусор и сам пылесосит. «Ой, как подруга будет рада! Гламурненько! – восклицает она. – Ленка в жизни такой штуки не видела... Да и вообще, наверное, пылесоса не видела… И убирается у нее домработница… Ой, быстрее-быстрее! Я уже опаздываю к ней на день рождения!»

Вдруг рядом со мной возникла какая-то бабулечка. Она обратилась ко мне: «Дочк, а ты бы такое купила себе?» – и показывает мне электрический дырокол. «Ну да, – расплывчато отвечаю я. – А вам, собственно, зачем?». «Да вот, внучке подарок выбираю. Вас, молодых, ничем не удивишь. Пусть знает, что у нее бабушка тоже кой-чего понимает в современных технологиях», – отвечает она и направляется к кассе…

Европейский опыт показывает, что массовое увлечение «фигнищей» вновь сменяется практицизмом – и люди начинают презентовать друг другу подарочные сертификаты из крупных универмагов.

Аргумент в тему:

Ольга ОРЛОВА, психолог:



– Популярность этих магазинов обусловлена тем, что так называемая «эпоха рационализма» уходит в прошлое. В советское время основными качествами подарков являлись польза и практичность. Сейчас же на первое место выходят внешний вид и оригинальность исполнения. Людей не останавливает то, что большая часть подарков в странных магазинах – штуки, без которых прекрасно можно обходиться. Весь фокус в том, что магазины нелепых вещей за деньги дают возможность почувствовать себя уникальным, удивительным и особенным. Этого хочется каждому. И сейчас именно за это и готовы платить.