«Пусть гниет и мучается в тюрьме»

Замгенпрокурора Николай Шепель, представляющий сторону гособвинения считает, что вина бандита полностью доказана. Он потребовал приговорить его к смертной казни. Даже защитник Кулаева Альберт Плиев с позицией обвинения согласился и попросил суд «назначить ему пожизненное заключение или высшую меру наказания». Сам же Кулаев заявил, что не считает себя виновным в произошедшей трагедии в Беслане и надеется на справедливый приговор. Потерпевшие уверены, что Кулаеву «ни за что не дадут смертную казнь» и обойдутся более мягким приговором – либо 25 лет лишения свободы, либо пожизненным заключением.

Заседание началось, как обычно, в 10 часов. Как только потерпевшие разместились в зале, конвой ввел Кулаева. Женщины сразу бросились к нему с фотографиями своих погибших детей и родных. Они кричали сквозь рыдания: «Смотри, Кулаев, ты убил этих малюток! Этим ты сам подписал себе приговор!» Все это время обвиняемый так ни разу и не взглянул на потерпевших. Охрана, выставленная плотным кольцом возле решетки, не отгоняла женщин. Они сели на свои места только тогда, когда в зале появился судья и продолжил зачитывать эпизоды, по которым суд установил вину Кулаева.

Председательствующий Агузаров напомнил, что 24-летний Нурпаши Кулаев, уроженец села Старый Энгеной Ножай-Юртовского района Чечни, участвовал в вооруженном бандформировании в период с 1999 по 2004 годы. Операция по захвату заложников и их убийству в Беслане была запланирована и разработана в июле-августе 2004 года полевыми командирами Шамилем Басаевым, Асланом Ма­сха­довым, Магомедом Ха­­шие­­вым и подданным Королевства Саудовская Аравия Абу-Дзейтом.

Судом был установлен факт, что для успешного завершения операции всем боевикам были выданы оружие, боеприпасы, средства мобильной связи, портативные рации, маски. Затем террористы переоделись в камуфляжную форму, взяли с собой запас наркотических веществ (экспертиза показала, что боевики постоянно пользовались героином, морфием, различными таблетками и курили марихуану). 32 человека из числа жителей Чечни, Ингушетии, других субъектов РФ, а также иностранных наемников, в том числе и Кулаев, загрузились в машину ГАЗ-66 и выдвинулись в Беслан. Кроме этого суд также установил, что в случае неудачи с захватом школы в Беслане, боевики планировали захват школы в Ингушетии.

В результате теракта в Беслане пострадало 330 человек, в том числе 317 заложников. Из них 186 детей, два сотрудника МЧС, 10 сотрудников центра спецподразделения ФСБ «Альфа» и один житель Беслана, принимавший участие в спасении заложников. Ранения получили 728 заложников и жителей Беслана, а также 55 сотрудников «Альфы», милиции и военнослужащих. При проведении операции было спасено 918 человек. В качестве потерпевших по делу признано 1343 человека. Материальный ущерб от теракта был оценен в 32 млн. рублей.

Пострадавшие от рук террористов женщины в один голос говорят, что хотели бы «для этого изверга смертной казни», но из-за наложенного временно моратория на высшую меру наказания они согласны и на пожизненное заключение. «Пусть гниет и мучается в тюрьме. Может, тогда поймет, каково было нам, матерям, когда на наших руках умирали наши дети, а мы ничего не могли сделать, чтобы их спасти», – сказала представитель комитета «Матери Беслана» Рита Сиданова.

Замгенпрокурора Николай Шепель, в свою очередь, по-прежнему уверен, что следствие по делу Кулаева сделало все возможное, доказало его вину. Поэтому гособвинитель очень надеется, что суд прислушается к его мнению по поводу смертной казни, но считает, что «комментировать сейчас, когда суд уже начал читать приговор, было бы неэтично».