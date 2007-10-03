Благие цели поощрят

13 декабря Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Минэкономразвития (МЭРТ), Общественная палата и Форум доноров объявят результаты рейтинга российских компаний, которые много внимания уделяют благотворительности.

КРИТЕРИИ оценки просты – будут учитываться объемы средств, выделенных на благотворительные цели, а также успешность и эффективность самих программ.

По словам первого исполнительного вице-президента РСПП Александра Мурычева, «благотворительность в России сегодня недостаточно развита и слабо поддерживается государством. Тем не менее бизнес и без стимулов готов помогать людям. Но бизнесу важна оценка их деятельности».

Кстати, недавно вступил в действие Закон «О целевом капитале», разработанный по инициативе РСПП. Его суть – защитить средства, которые идут на те или иные благотворительные программы. Не секрет, что часть средств не доходит до получателя, оседая в карманах нечистых на руку людей. Сегодня музей им. Пушкина и около 10 вузов формируют свой целевой капитал.

Государство в лице Мин­экономразвития собирается поддержать российское меценатство налоговыми льготами. Как рассказал руководитель отдела Социально-экономического департамента МЭРТа Артем Шадрин, предполагается значительно расширить круг получателей так называемого социального налогового вычета за благотворительность. Сейчас он предусмотрен только для тех людей, которые перечисляют пожертвования организациям, полностью или частично финансируемым из бюджетов различных уровней. Ожидается, что можно будет получить налоговую льготу, если пожертвования внесены на нужды некоммерческих организаций, учреждений образования, здравоохранения, культуры и социальной помощи населения независимо от их форм собственности. В частности, когда деньги перечисляются непосредственно в благотворительную организацию.

Налоговые преференции рассчитать несложно. Допустим, ваш годовой доход – 1 млн. рублей. Из них 250 тыс. вы перевели благотворительному фонду. После того как подадите налоговую декларацию, вам должны вернуть 13% с этой суммы, или 32 500 рублей.

«Чем это интересно для предпринимателей? Тем, что можно развивать корпоративную благотворительность. Когда не только руководству, но и всем сотрудникам компании интересно часть денег из своих доходов отчислять на конкретное благое дело», – считает Артем Шадрин.