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«Ветеран труда»

Почетное звание или прибавка к пенсии?

№ 39(73) от 26.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]

«Ветеран труда»
Награда ветеранам

В редакцию «Аргументов неделi» приходят письма с просьбой разъяснить - почему человеку, имеющему большой трудовой стаж, отказывают в присвоении звания «Ветеран труда». Или - за что одному ветерану доплачивают за звание 900 руб. и он имеет льготы по оплате ЖКХ, а его друг из соседнего региона имеет лишь прибавку в 300 рублей?

 

 ТАКУЮ неразбериху внес уже набивший всем оскомину 122-й Закон «О монетизации льгот». Помимо всего прочего он разграничил получателей льгот на федеральных и региональных. Статус «Ветерана труда» попал в ведение регионов, которые должны были самостоятельно определить условия присвоения этого звания. А также размеры денежных выплат и социальных льгот. Как уверяют представители регионов, никакого порядка присвоения звания или методических рекомендаций им никто не давал. Поэтому пришлось по наитию и исходя из финансовых возможностей региона определять - кто же достоин быть ветераном труда. Для этого были утверждены соответствующие законодательные акты. В основном опирались на Закон «О ветеранах РФ», в котором раньше были прописаны нормы. Поэтому критерии, которые необходимы для присвоения этого звания, как правило, следующие. Во-первых, нужен определенный стаж работы  - для женщин он обычно составляет 40 лет, для мужчин - 45. А во-вторых, иметь различные награды, почетные грамоты.

 Но в некоторых регионах решили, что звание «Ветеран труда» для людей - это, по сути, материальная поддержка пенсионеров. Поэтому, к примеру, в таких областях, как Кемеровская, Новгородская, Оренбургская, в законе прописали только один пункт - стаж работы. Кстати, в Новгородской, Самарской, Ивановской областях трудовой стаж ниже на 5 лет, чем в других субъектах РФ. То есть женщине надо проработать 35 лет, а мужчине - 40. Ивановская и Костромская области пошли дальше и установили областное звание «Ветеран труда». Его присваивают рационализаторам и изобретателям, а также тем, кто имеет областной знак отличия о труде и грамоты областного значения.

 Что помимо почетного звания дает корочка «Ветеран труда»? Как уже было сказано, размеры доплат и предоставления льгот самые разные. К примеру, во Владимирской обл. выплачивают ежемесячные денежные выплаты размером 270 руб., в Ивановской  - 240 руб., в Костромской - 330 рублей. В Новгородской они составляют 283 руб., или в таком же объеме ветеранам предоставляют региональные льготы - оплата за телефон, проезд в общественном транспорте и за пользование коллективной антенной. В Самарской обл. поощрения граждан за активный труд составляют от 500 до 900 рублей. Помимо этого ветераны имеют 50%-ную льготу по оплате за лекарства, получают денежную компенсацию за коммунальные услуги.

 Законодатели сетуют, что нет общей политики в присвоении званий. Особенно это сказывается на людях, которые переехали в другой регион, они перестают получать заработанные многолетним трудом доплаты. Есть и другие проблемы, которые необходимо решать на федеральном уровне. Вот некоторые из них. «В трудовой стаж ветерана труда не входят годы учебы. Но бывает так, что человеку до необходимого стажа не хватает буквально несколько дней или недель, и ему бы пригодились эти годы, - говорит депутат Новгородской областной думы, председатель областного Совета ветеранов Владимир Арапов. - Никак не урегулирован вопрос о присвоении звания приезжим из стран бывшего СССР. Как с этим быть?»

 Депутаты Госдумы и законодательных собраний регионов хотят, чтобы ветераны, которые имеют ведомственные знаки отличия, финансировались из федерального бюджета. Потому что ежегодно появляются порядка 10 новых ведомственных наград, а это значит, что увеличивается нагрузка на региональный бюджет. Впрочем, президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев поднимал вопрос на одном из госсоветов, чтобы был единый критерий присвоения звания «Ветеран труда», а если есть ведомственные знаки отличия, то чтобы эти доплаты финансировались из федерального бюджета. Но инициатива, согласованная с главой государства В. Путиным, не была поддержана депутатами Госдумы.

 Одним словом, если вы много лет проработали на благо своего региона, можете обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Там вам подскажут, имеете ли вы право на получение звания «Ветеран труда».

Рената МОСКАЛЬЧУК

Аргумент специалиста

 - Многие регионы не спешили с принятием регионального законодательства, связанного с присвоением звания «Ветеран труда». Пока прокуратура не вынесла представления, - говорит заместитель начальника Управления по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генеральной прокуратуры РФ Галина Хохрина. - А если законы были приняты, то мы находили в них ряд недостатков. Допустим, неправомерно сужался круг тех, кому присваивали звание «Ветеран труда», неправильно пытались урегулировать перечень ведомственных наград или затягивали сроки выдачи удостоверения. Были случаи, когда человеку, который по всем критериям имел право на получение этого статуса, отказывали в присвоении звания «Ветерана».

 

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