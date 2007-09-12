Социальные проблемы одинаковы во всем мире

10 сентября в Москве начал свою работу Всемирный форум социального обеспечения. Всю эту неделю более 1000 человек из 120 стран мира будут обсуждать различные социальные проблемы. В поле зрения мировых экспертов будут как глобальные вопросы – борьба с нищетой, старение населения, так и более узкие – страхование от несчастных случаев на производстве, решение пенсионных вопросов.

ПЕРВЫЙ вице-премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия давно бросила вызов всем этим проблемам. Об этом говорит тот факт, что ежегодно возрастают вложения средств в социальную сферу. Реальные доходы населения увеличиваются с каждым годом на 10–12%. Но есть сдерживающие факторы – низкая рождаемость, высокий уровень смерт­ности и неэффективная миграционная политика. Поэтому в ближайшие годы надо все силы бросить на снижение темпов естественной убыли населения. Ожидается, что к 2010 г. россиян будет 142–143 млн. человек, а к 2025 – до 145 миллионов

О работе форума читайте в следующем номере нашей газеты.