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Бизнес хочет раскошелиться на пенсии

Но устроят ли его условия государство?

№ 37(71) от 12.09.2007 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Бизнес хочет раскошелиться на пенсии

 Российский Союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил очередные предложения по участию работодателей в Пенсионной реформе. Бизнес готов активно включиться в формирование добровольных пенсионных накоплений граждан, но в обмен на налоговые послабления.

Тысяча не разорит

 КАК известно, в апреле президент пообещал, что в течение 10 лет тем работникам, которые будут добровольно ежемесячно перечислять на будущую пенсию 1 тыс. руб., государство добавит еще 1 тысячу. Как считают в РСПП, работодателям вполне по силам софинансировать эту схему еще 1 тыс. руб. помимо обязательных пенсионных отчислений. В итоге получается, что на индивидуальный лицевой счет работника ежемесячно будет поступать 3 тыс. рублей. Правда, РСПП делает оговорку, что участие работодателя, так же как и работников, должно быть на добровольных принципах.

 Это позволит, во-первых, вывести российские пенсии на уровень международных стандартов (не менее 40% от заработка). Во-вторых, после того как государство исчерпает свои средст­ва, стимулирование со стороны работодателя сохранится. В-третьих, будет вовлечено большее количество граждан, поскольку работник получит вдвое большую прибавку к пенсии. В-четвертых, работники больше будут доверять схеме с участием работодателя, потому что работодатель перечисляет собственные средства на пенсионный счет вместе с ними.

 Понятно, что бизнесмены далеко не альтруисты и считают, что работодателей такой схемой можно заинтересовать только в одном случае – налоговыми льготами. Поэтому РСПП предлагает не взимать единый социальный налог (ЕСН) с этой тысячи рублей, которую будут отчислять на пенсионные накопления работников. Прежние же обязательства по уплате ЕСН на обязательное пенсионное страхование сохраняются, а посему никоим образом это не уменьшит налоговые поступления в бюджет.

 Кстати, РСПП еще в прошлом году начал предлагать властям софинансировать государством пенсии, то есть задолго до выступления президента перед Федеральным Собранием. Тогда расклад был такой. Работник откладывает из зарплаты на пенсию 5%, а государство добавляет ему еще 3%. Чтобы стимулировать работодателей для участия в этой схеме, надо полностью освободить их от ЕСН и налога на прибыль. Как известно, сделать сегодня такой щедрый подарок работодателям никто не согласится. Поэтому предложения бизнеса были услышаны только частично.

Пенсионные накопления застрахуют

 ПОМИМО софинансирования пенсий бизнес пошел еще дальше. РСПП собирается защитить от непредвиденных обстоятельств пенсионные накопления граждан в Негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Для этого предлагается ввести обязательную государственную систему страхования пенсионных накоплений по образу и подобию банковской системы. Есть мнения, что в качестве страховщика может выступить Агентство по страхованию вкладов.

 По мнению руководителя рабочей группы РСПП Леонида Фе­дуна, грядет время жест­кой конкуренции среди частных управляющих компаний, НПФ, страховых компаний и банков. На кону – порядка 100 ­млрд. руб., которые государство выделит для пенсионных накоплений. Они могут вырасти до 1 трлн. рублей. Поэтому НПФ, чтобы не оказаться на задворках реформы, необходимо ужесточить требования к себе.

 «Многие региональные фонды просто «проели» свой капитал. Сейчас НПФ надо ужесточить требования к самим себе, чтобы каждая копейка была сохранена. Потому что, как только 1–2 фонда не выплатят пенсию, доверие пропадет ко всей накопительной пенсионной системе. Чтобы этого не произошло, надо увеличить размер уставной деятельности НПФ до 100 млн. рублей и принять дополнительно ряд мер, – считает Леонид Федун. – Эта программа поддер­жана в аппарате президента и в правительстве. В ближайшее время придется принять порядка 300 поправок в различные законодательные акты, чтобы выровнять Пенсионную реформу».

 В Пенсионном фонде России (ПФР) также поддерживают концепцию РСПП. «Мы внимательно изучили эти предложения. Но есть шероховатости, – заявляет зампредседателя ПФР Александр Куртин. – В част­ности, если одни работодатели будут участвовать в этой системе софинансирования, то как быть с теми, кто вообще не платит страховых взносов? Сейчас работодатели не перечисляют пенсионные страховые взносы 4,5 млн. работникам размером 60 млрд. рублей».

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