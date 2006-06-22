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Бесплатная приватизация для всех

Этого добился в Конституционном суде инвалид войны

№ 7(7) от 22.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Бесплатная приватизация для всех

ИСТОРИЯ семьи Орло­вых похожа на сотни тысяч других: двадцатилетняя надежда на получение жилья и хождение по различным инстанциям. Орловым повезло. В прошлом году они стали счастливыми обладателями долгожданной хорошей квартиры. Такой «подарок» был сделан главе семьи, инвалиду Великой Отечественной войны, в честь 60-летия Победы. Прежнюю квартиру как законопослушные граждане они передали в муниципальный фонд. Однако, решив приватизировать новую квартиру, 18 апреля 2005 г. получили отказ.

 Дело в том, что новый Жилищный кодекс запретил гражданам, получившим жилье после 1 марта 2005 г., бесплатную приватизацию. Хотя все остальные могут сделать это до 1 марта 2010 года.

 Хайдар Орлов, его жена и внук посчитали, что в этом случае нарушены их конституционные права. На все судебные разбирательства ушел почти год, но в результате Конституционный суд встал на сторону семьи Хайдаровых и одновременно нескольких миллионов российских граждан.

 – Это была необоснованная дискриминация граждан, – считает депутат Галина Хованская. – Кто-то успел приватизировать жилье, а кто-то остался ни с чем. У нас сотни тысяч военных, как крепостные. Они не успели приватизировать жилье в бывших военных городках, то же самое можно сказать и о тех, кто живет в общежитиях.

Документы для приватизци

1.    Паспорт или свидетельство о рождении (для детей).
2.    Поэтажный план дома и экспликация (подробное описание плана квартиры) из БТИ.
3.    Ордер на квартиру.
4.    Договор социального найма из департамента жилищной политики вашего города.
5.    Выписка из домовой книги.
6.    Финансовый лицевой счет из бухгалтерии ДЕЗа или расчетного центра.
7.    Справка с уточнением адреса из паспортного стола.
8.    Справка с прежнего места жительства, что вы ранее не приватизировали жилье.
9.    Квитанция об уплате госпошлины.

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