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Осторожно, увольнение!

Более полутора тысяч человек в прошлом году были восстановлены на работе

№ 7(7) от 22.06.2006 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Осторожно, увольнение!
Фото PHOTOXPRESS

Не сошлись характерами

 Я НЕ раз была свидетельницей, когда руководители из-за личной неприязни к сотрудникам буквально выживали их с рабочих мест или делали все возможное, чтобы человек сам написал заявление об увольнении. Шефиня одного предприятия на корпоративной вечеринке заметила, как супруг воркует с ее подчиненной. После этого работа девушки стала сущим адом. Начальница постоянно придиралась, делала выговоры и... уволила ее. Также много увольнений бывает, когда на предприятие приходит новый руководитель и приводит с собой проверенную команду единомышленников. Несложно догадаться, что происходит с теми, на чье место пришла эта команда. Впрочем, многие сталкивались и с более изощренными способами увольнения.

 Если лет десять назад на защиту работника в трудовых взаимоотношениях вставал профсоюз, то с 1994 г. этими вопросами занимается Федеральная служба по труду и занятости. В субъектах Российской Федерации – государст­венные инспекции по труду. Именно к ним поступают заявления от настоящих или бывших работников с жалобами на руководство. В прошлом году по трудовому договору было выявлено 76 тыс. нарушений. В результате вмешательства инспекторов по труду на работе было восстановлено 1546 человек.

По каким причинам могут уволить?

 ДА ПО самым разным. По новым правилам вам спокойно укажут на дверь и сделают запись в трудовой – «прогул», если в течение дня у вас накопилось 4 часа отсутствия без уважительной причины. До принятия поправок в Трудовой кодекс работник должен был отсутствовать в течение 4 часов подряд. Однако при 8-часовом рабочем дне, как ни крути, четвертый час приходится на обед, и «непрерывных» четырех часов не набирается.

 Грубым несоблюдением трудового договора считается нарушение охраны труда. Раньше работника могли уволить за нарушения, которые повлекли за собой тяжкие последствия типа: несчаст­ного случая на производстве, аварии, катастрофы. Нарушение должны были подтвердить государственные органы и составить соответствующие документы. Теперь нарушения по охране труда будет устанавливать комиссия по охране труда организации или уполномоченные по охране труда. А это значит, что такая комиссия, созданная из сотрудников предприятия, сможет придираться к любым, даже незначительным, нарушениям и увольнять всех неугодных.

 Еще одну возможность для увольнения работодатель получил при проведении аттестации. Любой вопрос «на засыпку» может застать вас врасплох, и экзаменаторы решат, что ваша квалификация не соответствует занимаемой должности.

 В Трудовом кодексе существуют гарантии для некоторых категорий граждан, которых советуют не трогать при увольнении. Это семейные граждане при наличии двух и более иждивенцев; лица, у которых нет других работников в семье с самостоятельным заработком; работники, получившие в данной организации трудовое увечье или профессиональное заболевание.

 Однако, как показывает практика, в первую очередь избавляются именно от тех, кто «угробился» на этом предприятии. А если и переводят на другую работу, то низкооплачиваемую. Тогда как раньше за работником сохранялась прежняя заработная плата.

 Среди новых правил есть один пункт, который встал на сторону работника. При увольнении руководитель должен предоставить сотруднику все штатное расписание предприятия, и если там есть свободные должности, то сотрудник может из них выбрать работу.

Управа на начальника

 ЕСЛИ вы посчитали, что вас уволили незаконно, то незамедлительно пишите заявление в госинспекцию по труду. Они есть в каждом регионе и крупном промышленном центре. Или обращайтесь в суд. И помните, что только в течение месяца вы можете обжаловать неправомерность действия вашего руководства.

 Нерадивых начальников, которые незаконно уволили своих сотрудников, штрафуют. Денежное взыскание составляет от 500 до 5000 руб. для физических лиц и от 30 000 до 50 000 для юридических лиц. Если работодатель совершил аналогичное нарушение повторно, то инспектор составляет протокол и направляет его в суд, который запрещает ему в течение 2–3 лет занимать руководящие посты.

Совет

ЧТОБЫ ваши права не были нарушены, внимательно читайте трудовой договор, а если что-то непонятно, то переспрашивайте. Не оставляйте пустых строк в договоре. После того как вы поставили подпись, в этих строках может появиться запись, которая сможет повлиять на быстрое увольнение.

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