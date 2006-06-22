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Подоходный налог повысят?

№ 7(7) от 22.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Подоходный налог повысят?

- «ПЛОСКАЯ шкала» в 13%, взимаемых с граждан вне зависимости от их дохода, была введена в 2001 году. Это стало одной из первых мер, направленных на поощрение богатейших россиян показать свои доходы.

Однако вывести капиталы из «тени» в легальную экономику не удалось. Богатые люди «обелять» свои доходы не торопились. Поэтому делиться их заставили силовыми методами и «налоговым террором». Сверхдоходы богатых изымаются стихийно: в форме смены собственников предприятий и коррупции, уровень которых вырос в 1,7 раза за 3 года.

Вместе с тем плоская шкала аукнулась и рядовым гражданам. Ведь, когда зарплата начинает выплачиваться официально, приходится платить еще и Единый социальный налог (ЕСН). А он носит беспрецедентный регрессивный характер: чем человек богаче, тем меньше он платит! Самые бедные отчисляют до 36% от зарплаты! А с богатейших россиян взимается чуть более 15%.

Несправедливость состоит еще и в том, что богатый человек имеет больше возможностей влиять на развитие общества, чем бедный. Во-первых, деньги сами по себе дают ему влияние, во-вторых, он не расходует силы всецело на изнурительную борьбу за существование и может заниматься лоббированием своих интересов. А имея большее влияние, богатый человек должен и платить больше.

В этих условиях восстановление прогрессивной шкалы налогообложения – тот самый возврат от реформ к здравому смыслу, по которому истосковалась страна. Но дьявол, как обычно, кроется в деталях. Сама идея усилить налогообложение богатых в связи с выборами вызывает опасения, что государство вновь использует для повышения своего рейтинга разжигание социальной розни, провоцирование ненависти ко всем обеспеченным людям без разбору.

Наконец важно, какие доходы будут облагаться повышенной ставкой. Как минимум 16% россиян, испытывающих нехватку денег на еду, должны быть освобождены от подоходного налога, а «средний класс» должен платить сегодняшние 13%.

Статистика

Сколько забирает государство в других странах

Страна Подоходный налог*, %
Бельгия 56
Венгрия 53
Германия 51
Швеция 49
Франция 48
Дания 44
Турция 43
США 30
Швейцария
30
Япония 24
Мексика 16
Россия** 13

По данным РБК

* – В других странах действует плавающая шкала, а в таблице указана максимальная ставка налога.
** – В России к этому еще надо прибавить ЕСН (26%).

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