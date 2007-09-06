Любые изменения в социальной сфере всегда чреваты серьезными потрясениями. Вдруг поменяется руководст­во - и не будут давать пособия на детей, надбавки к пенсиям, выплаты инвалидам… Спешим успокоить читателей. При новом руководителе московского Департамента социальной защиты населения Владимире ПЕТРОСЯНЕ все будет по-прежнему. Или даже лучше. В этом убедилась редактор городского отдела «АН» Дарья Мартынкина, когда брала у него интервью.

- ВЛАДИМИР Аршакович! Вы начинали работать на поприще соцзащиты в советское время, когда был очень высокий уровень материальной поддержки и трудящихся, и матерей, и пенсионеров. Сейчас, на ваш взгляд, мы далеко от такого «социализма»?

- Уровень соцобепечения москвичей достаточно близок к советскому. Судите сами. В бюджете города на 2007 г. более 32 млрд. руб. заложено только на доплаты к пенсиям. В 2005 г. в Москве вступил в силу закон, согласно которому пенсия горожанина не может быть ниже прожиточного минимума. Такой нормативный акт принят впервые в истории страны! Сегодня в столице минимальная пенсия составляет 3967 рублей. Согласен, это не тот уровень выплат, о котором мечтает средний москвич. Но минимуму он соответствует.

- Давайте представим, что в ваших силах поднять выплаты до заоблачных высот любой категории населения. Кого бы вы осчаст­ливили?

- Провокационный вопрос! С одной стороны, я очень уважаю ветеранов. С другой стороны, за детьми будущее. Инвалидам тоже нужны дополнительные средства. Правильный ответ кроется в самой городской политике. Правительство Москвы поэтапно повышает размеры всех выплат всем малообеспеченным категориям населения. По чуть-чуть, зато всем. Кто-то может возмутиться: «Опять пенсию на копейки подняли!» Зато никого не обидели. А в месяц по копейке и рубль набежит.

- Как вы считаете, федералы пошли по правильному пути: они единовременно дают матери капитал, при этом до смешного маленькая ежемесячная выплата на ребенка. Может быть, правильнее было бы ежемесячно оказывать мамам твердую финансовую поддержку?

- Хочу отметить, что в Москве в месяц на ребенка - особенно в многодетных семьях - выходит совсем немало. Выплаты родителям, имеющим трех-четырех детей, достигают 7 тыс. рублей. Если детей больше пяти, ежемесячные пособия составляют более 10 тыс. рублей. Это не считая продуктовой, вещевой помощи, бесплатных билетов в музеи, театры, на различные мероприятия. Мы помогаем таким семьям и холодильник купить, и стиральную машину.

В столице 89 семей, в которых более 10 детей. В этом году все они получили квартиры. С другой стороны, я считаю так: если москвичи решают стать родителями, они должны чувствовать ответственность за своего ребенка. Нельзя рассчитывать только на выплаты. Рожать нужно не в надежде на деньги, а из любви к детям, из желания создать полноценную семью.

- Социологические исследования говорят о том, что в Моск­ве 10% очень богатых людей. При этом 18% горожан - за чертой бедности. В теории в столице давно должен был произойти социальный взрыв…

- В Москве же, я уверен, нет даже социальной напряженности! Статистика показывает такие цифры потому, что столица - бизнес-центр страны. Мы делаем все, чтобы вывести людей из-за черты бедности. Но одной материальной поддержкой ограничиваться нельзя. Людям важно объяснить, что они могут подняться над своим положением. Для этого в городе работают специальные психологические службы.

- Скоро ваш Департамент вынесет на обсуждение столичного правительства проект закона, касающийся соцобслуживания населения. В документе есть прин­ципиально новые моменты?

- Этим законом мы бы хотели закрепить существующие методы работы, варианты оказания услуг - платных и бесплатных. Опишем также новые формы обслуживания - в том числе профилактории и хосписы на дому, организацию патронажной службы. Кроме того, необходимо утвердить перечень социальных услуг, которые обязательно должны быть предоставлены каждому москвичу. Другой вопрос - насколько люди довольны теми услугами, которые им предлагаются. Стандарты качества работы тоже нужно закрепить законодательно.

Биографический аргумент

ВЛАДИМИР Петросян за свою долгую карьеру успел поработать в Азербайджане, в Армении и в России. Он служил и воспитателем в общежитии, и начальником массовиков-затейников во Дворце культуры, и директором школы, Дома ветеранов, Центра соцобслуживания. Более трех лет работал замруководителя московского Департамента соцзащиты населения. Кандидат социологических наук. Государственный советник г. Москвы второго класса.