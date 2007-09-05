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«Потолок» пособий может исчезнуть

№ 36(70) от 05.09.2007 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]

«Потолок» пособий может исчезнуть
«Родовый сертификат» прибавил зарплату медикам, Фото Г. УСОЕВА

 Более полутора лет прошло с того момента, как Фонд социального страхования РФ запустил в рамках национального проекта «Здоровье» программу «Родовый сертификат». Какие изменения произошли в роддомах и как это сказалось на настроениях российских женщин, от которых зависит успешное демографическое будущее страны? Об этом и многом другом рассказывает председатель Фонда Галина Карелова.

Народная программа

 – ПОЛТОРА года – срок небольшой, но первые итоги показывают большую эффективность этой программы. Главное, что более 90% женщин, которые решили рожать, пользуются «родовым сертификатом». Что это значит? За обслуживание 9 из 10 беременных женщин роддома и женские консультации получили от государства дополнительные деньги. Только в течение 2006 г. в женские консультации пришли средства за оказанные услуги 1 333 491 женщине, а в роддома – за 1 287 651 женщину. Значит, программа, как и задумывалось, работает не для единиц, а действительно стала народной. Роддома по сертификатам в 2006 г. получили более 9 млрд. рублей. Для медиков эти деньги были ощутимы – в среднем их зар­плата повысилась почти на 30%.

 Что касается будущих мам, то особенно те, кто рожал во второй раз, отмечают – условия в роддомах стали намного лучше. Считаю, что это тоже эффект «родовых сертификатов».

 – На программу выделены огромные средства. Все ли деньги доходят до адресатов?

 – Нам удалось разработать эффективную технологию работы с родильными домами и женскими консультациями. Поэтому механизм оплаты сертификатов работает четко. Во всех регионах внедрена технология оперативного конт­роля за движением финансовых потоков. Вплоть до того, что в любой момент можно проверить, за какую женщину в какой роддом или консультацию поступили деньги. Это обеспечивает полную прозрачность использования государ­ственных средств.

 – С этого года в программе стали участвовать детские поликлиники. Они без проб­лем влились в нее?

 – Да, программа была расширена. В нее включены 2000 детских поликлиник. В течение первого года жизни каждого ребенка мы оплачиваем услуги поликлиники, которая ведет за ним наблюдение. Первую 1000 руб. медики получают после 6 месяцев со дня рождения малыша, и еще 1000 рублей – после того, как ему исполнится год. В августе мы уже начали делать первые выплаты за тех малышей, которые родились в этом году. Кроме того, в этом году возросла стоимость родового сертификата для жен­ских консультаций – до 3 тыс. руб. за каждую женщину, и для роддомов – до 6 тыс. рублей. В целом расходы на программу в бюджете Фонда были увеличены с 10,5 до 14,5 млрд. рублей.

 – Сейчас по программе «Родовый сертификат» работают только государственные роддома. Говорили, что будут рассматриваться варианты взаимодействия с частными клиниками. Уже есть такие случаи?

 – Дело в том, что программа «Родовых сертификатов» разрабатывалась для того, чтобы помочь государственным и муниципальным медицинским учреждениям улучшить свои условия, а значит – повысить качество обслуживания женщин.
У частных клиник условия изначально лучше, хотя их услуги доступны не многим. А «родовые сертификаты» все-таки призваны повысить качество именно бесплатных услуг. Правда, если на территории нет государственных или муниципальных роддомов, то по «родовому сертификату» могут быть оплачены услуги иных медучреждений. В принципе под такое положение попадают и частные клиники. Вопрос в том, что считать «частной клиникой»? Например, медсанчасти ОАО «РЖД» – не государственные и не муниципальные. Акционерное общество – это все же частное предприятие, у которого просто много собственников. Но, если, например, на каком-то полустанке нет поблизости никаких больниц, кроме роддома РЖД, и у женщины нет выбора, естественно, услуги такого роддома по «родовому сертификату» будут оплачены.

Планка в выплатах повышается

 – НЕДАВНО правительство утвердило максимальный размер пособия по беременности и родам – 23 400 рублей. Но в первых проектах федерального бюджета на 2008–10 гг. и в проекте Фонда значилось 33 400 руб. то есть 2/3 от зарплаты 50 000 руб., с которой начинает уменьшаться ЕСН. Хотелось бы узнать, почему это пособие все же урезали на 10 000 рублей?

 – Вы не совсем верно оперируете цифрами. Максимум налога как раз и платится с заработка 23 400 рублей в месяц, то есть с 280 тыс. рублей в год, а не с 50 тысяч. Конституционный суд указал, что необходимо достичь большей пропорциональности между размером страховых взносов и теми выплатами, которые осуществляются в пользу застрахованных, то есть работающих женщин в соответствии с их заработком. Благодаря вышеприведенному расчету такая пропорциональность и достигается. Максимальный налог – максимальная выплата. Надо сказать, что 97% женщин получают до 23 400 рублей. Поэтому абсолютному большинству утраченный в связи с беременностью и родами заработок будет компенсирован на 100%.

 – Случится ли когда-нибудь такое чудо в России, когда пособие по беременности и родам, а также по уходу до полутора лет за ребенком обретет страховой характер? То есть оно будет зависеть от размера зарплаты и не будет никаких ограничений?

 – Я чудесам предпочитаю реальность. А она такова, что только крепкая и стабильная экономика позволяет по-настоящему применять страховые принципы. И это очевидно на примере современной России. За последние несколько лет ситуация в экономике заметно улучшилась, и сейчас можно делать более серьезные конкретные шаги. Как вы смогли заметить, в последние годы постоянно повышается планка в выплатах по беременности и родам, по уходу за детьми. Но пока мы не можем ее отменить. Не нужно думать, что в других странах нет ограничений – они есть, только определяются по-своему.
Например, есть страны, где вообще нет страховых принципов при выплате пособий, связанных с материнством и дет­ством. Там платят фиксированную величину. Во Франции сочетают страховой и нестраховой подход. Швейцария выплачивает определенную ежемесячную сумму женщине по уходу за ребенком. И на эту величину уменьшает ей зар­плату, если та выходит на работу.

 – С этого года были значительно увеличены пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Впервые стали выплачивать это пособие неработающим мамочкам и студенткам – это как-то отразилось на росте дефицита Фонда?

 – Пособия по уходу за ребенком до 1,5 года нерабо­тающим гражданам выплачиваются не за счет собственных средств Фонда, а за счет федерального бюджета. А это никак не влияет на возможности Фонда решать задачи социального страхования.

Поощрения скидками и надбавками

 – Объясните такой феномен. Фонд собирает практически 100% налогов, а дефицит средств Фонда увеличивается…

 – Дефицита пока нет. Бюджет текущего года сбалансирован по доходам и расходам. При этом с ростом зарплат Фонд имеет возможности оплачивать растущие расходы, например, по больничным листам. Если возникнет дефицит бюджета Фонда, то он будет по­крываться средствами федерального бюджета.

 – На каком этапе находится реформа страхования?

 – Мы уже сделали значительный шаг вперед. В страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний мы перешли к определению класса риска, а значит, и к размеру страхового тарифа в зависимости от определенного типа деятельности, от отраслевой системы. Понимаете, и в самых травмоопасных отраслях могут быть подразделения, не связанные с высоким профессиональным риском. Например, возьмем такое огромное объединение, как «Норильский никель». Они ведь не только основной деятельностью занимаются, у них и свои железнодорожные перевозки есть, и научные институты, и санатории. В каждом случае они могут выделять разные виды экономической деятельности и платить по разным тарифам – в соответствии с классом риска. Система стала намного гибче и удобнее для страхователей. Так постепенно будем переходить к системе актуарных расчетов, когда каждое предприятие будет иметь свой тариф, который зависит от числа несчастных случаев, уровня охраны труда и т.д. Уже сейчас работают поощрения скидками и надбавками к тарифам. Поэтому работодателям выгодно заботиться об охране труда, технике безопасности, не допускать на своем производстве несчастных случаев и проф­заболеваний.

 

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